Un muerto y una herida, el saldo de motocicleta embestida por camioneta en Canatlán

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó con lesiones de gravedad luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera embestida por una camioneta, cuyos ocupantes presuntamente escaparon tras abandonar la unidad metros adelante del lugar del accidente, registrado la tarde del martes 10 de noviembre, en las inmediaciones del poblado San José de Gracia, perteneciente al municipio de Canatlán, Durango.

La víctima mortal fue identificada como Luis Fernando Rodríguez Avitia, de 43 años de edad , mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Claudia Yaneth Rodríguez Reyes, de 33 años, ambos con domicilio en el poblado General Martín López, del mismo municipio, quienes viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Vento, de colores negro y rojo, cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la pareja circulaba por la carretera que conduce hacia Guanaceví y, al encontrarse a la altura del entronque hacia San José de Gracia, fue impactada por una camioneta tipo vagoneta, de color azul marino, que portaba placas de la organización ONAPPAFA.

Tras la colisión, ambos motociclistas terminaron a un costado de la carretera, donde Luis Fernando sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que Claudia Yaneth quedó gravemente herida. Por su parte, los ocupantes de la camioneta presuntamente se retiraron del sitio, dejando abandonado el vehículo metros adelante , fuera de la cinta asfáltica, sin que hasta el momento se haya establecido su identidad.

Elementos de la Policía Municipal de Canatlán acudieron al lugar y solicitaron la intervención de la Policía Investigadora de Delitos, cuyos agentes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer requería atención médica urgente debido a las lesiones sufridas. La afectada fue trasladada inicialmente al Hospital Regional de Canatlán, donde se le diagnosticó politraumatismo y fractura de pelvis, y de acuerdo con un reporte posterior, fue enviada a la ciudad de Durango para continuar con su atención médica.

Durante las diligencias, los investigadores entrevistaron a Enrique, de 35 años de edad, con domicilio en el poblado General Martín López, quien identificó al fallecido como su cuñado y a la mujer lesionada como su hermana, además de proporcionar información sobre la motocicleta en la que viajaban y las características de la camioneta involucrada, la cual quedó abandonada después del impacto.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de Luis Fernando a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), en la ciudad de Durango, para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, identificar a quien conducía la camioneta y determinar las responsabilidades por este hecho que dejó una persona fallecida y otra gravemente lesionada.