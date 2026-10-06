UNAM descarta prohibir celulares

EL UNIVERSAL

En el marco de la regulación de dispositivos móviles que implementó el Gobierno Federal para instituciones de educación pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha determinado establecer una postura no prohibitiva sobre los teléfonos, a través de un "uso formativo" de esta tecnología.

En una sesión extraordinaria presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, se decidió que la Máxima Casa de Estudios debe privilegiar un enfoque formativo, reflexivo, crítico y responsable, y que cualquier medida debe fundamentarse en evidencia científica.

En un comunicado, el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA-UNAM) se pronunció a favor de la autoridad pedagógica del personal docente y resolvió que es necesaria la creación de un subcomité especializado en IA.

Se acordó solicitar a las entidades correspondientes de la Universidad Nacional la elaboración de un diagnóstico integral.