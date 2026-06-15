Unidad de la Defensa choca por alcance a camión naranja en bulevar Francisco Villa

La tarde de este lunes se registró un hecho vial sobre el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango, en el que participaron una unidad oficial de la Defensa y un autobús del transporte público de la ruta de los naranja.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad federal realizaba recorridos de vigilancia por distintos sectores de la capital duranguense cuando ocurrió el percance vial, presuntamente por alcance, contra el camión de pasajeros, a la altura de la entrada a los fraccionamientos Villas del Guadiana, enfrente al Motel Villa Dorada.

El autobús presentó daños materiales en la parte trasera tras el impacto recibido por la unidad militar , situación que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad hasta el lugar del accidente para atender a los involucrados.

Paramédicos revisaron a varias personas que resultaron con lesiones leves derivadas del choque; sin embargo, se informó que ninguna presentó heridas que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario el traslado urgente a hospitales.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las labores de atención y el retiro de las unidades involucradas, generando tránsito lento por varios minutos sobre dicha vialidad.

Elementos de la autoridad vial tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades entre los conductores participantes.