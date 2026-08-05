USDA inspeccionara el ganado de Durango ante casos de gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) de Durango confirmó que personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) realizará en septiembre una visita de inspección a la entidad para revisar los protocolos sanitarios del ganado en diferentes aspectos.

Jesús López Morales, titular de la dependencia, detalló que la revisión tiene el propósito de evaluar las acciones y controles en la vigilancia del gusano barrenador del ganado (GBG) en corrales de engorda, así como en los puntos de Verificación e Inspección.

“USDA estará en nuestro estado del 20 al 25 de septiembre”, precisó.

El funcionario señaló que se espera que, tras la revisión, Durango pueda ser considerado para reactivar las exportaciones de ganado a Estados Unidos en un corto plazo.

“Se espera que la exportación de ganado se reanude de forma gradual entre agosto y noviembre de 2026, comenzando con los estados de Sonora y Chihuahua y, posteriormente, incorporando a los productores duranguenses”.

Destacó que el ganado de la entidad mantiene su certificación y el estatus zoosanitario "Acreditado Modificado Nivel III", lo que permite la exportación de ganado bovino en pie.

La inspección forma parte de las acciones que se realizan a nivel nacional para la prevención, contención y erradicación del gusano barrenador del ganado, además de dar continuidad al proceso para la reactivación de las exportaciones.

El cierre de la frontera al ganado mexicano ha generado pérdidas económicas para el sector, por lo que los productores se coordinan con las autoridades para fortalecer la sanidad pecuaria.