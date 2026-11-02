¿Va a pasar algo? Varios países piden almacenar víveres de emergencia y ahora México también

Primero fueron algunos países europeos y después comenzaron a multiplicarse las recomendaciones para almacenar agua, alimentos y suministros de emergencia. México también ha insistido en que las familias estén preparadas para sobrevivir durante varios días sin servicios básicos. Pero ¿qué hay detrás de estos llamados y por qué algunos gobiernos contemplan escenarios tan extremos?

La inquietud surge por una coincidencia que resulta difícil ignorar: autoridades de distintos países están pidiendo a sus ciudadanos que cuenten con reservas suficientes para mantenerse por su cuenta durante tres, siete o incluso diez días.

Y aunque almacenar comida y agua podría parecer una medida habitual de Protección Civil, los escenarios que contemplan algunos gobiernos incluyen situaciones mucho más complejas que un terremoto o una tormenta.

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¿Qué países están pidiendo almacenar víveres?

En marzo de 2025, la Unión Europea presentó una estrategia de preparación para enfrentar emergencias, en la que plantea que la población tenga suministros suficientes para sobrevivir al menos 72 horas.

Alemania recomienda contar con alimentos y bebidas para diez días, mientras que Suecia aconseja prepararse para mantenerse durante una semana sin ayuda inmediata.

Países como Francia, Finlandia y Países Bajos también han promovido la preparación de reservas domésticas.

Lo llamativo es que las recomendaciones no se limitan a desastres naturales. También consideran conflictos armados, amenazas a la seguridad, ataques informáticos e interrupciones de infraestructura crítica.

¿Qué podría pasar si se interrumpe el suministro eléctrico?

Uno de los escenarios que más preocupa es un apagón prolongado, especialmente cuando afecta simultáneamente a distintas regiones.

La falta de electricidad podría desencadenar problemas mucho mayores que quedarse sin iluminación.

Las redes de telefonía e internet podrían presentar fallas, los sistemas de bombeo dejarían de distribuir agua en algunas zonas y las terminales bancarias podrían quedar fuera de servicio.

Incluso actividades tan cotidianas como pagar con tarjeta, cargar combustible o conservar alimentos refrigerados podrían complicarse.

Las autoridades europeas contemplan además la posibilidad de ciberataques contra infraestructura esencial, capaces de interrumpir servicios sin necesidad de que ocurra un fenómeno natural.

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Segob

México también está pidiendo prepararse

En México, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres han promovido la preparación de mochilas de emergencia para afrontar las primeras 72 horas posteriores a una contingencia.

Las recomendaciones incluyen agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, linternas y radios que funcionen sin conexión a internet.

En octubre de 2026, autoridades mexicanas reiteraron la importancia de contar con estos suministros ante los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos.

Aunque las recomendaciones mexicanas se concentran principalmente en sismos, huracanes e inundaciones, coinciden con una preocupación internacional: la posibilidad de que las familias tengan que mantenerse temporalmente sin acceso a servicios esenciales.

¿Qué recomiendan tener en casa para sobrevivir tres días?

Entre las recomendaciones difundidas por organismos internacionales aparecen artículos que muchas familias no acostumbran mantener disponibles para una emergencia.

Para el agua, una referencia práctica es almacenar tres litros por persona al día, es decir, nueve litros para una reserva de 72 horas, considerando que las necesidades pueden aumentar según el clima y las condiciones particulares.

También se aconseja guardar alimentos que puedan consumirse sin cocinar, como conservas, productos envasados y otros artículos que no necesiten refrigeración.

A esto se suman linternas, baterías, cargadores portátiles, radios de pilas, botiquines, medicamentos de uso habitual, artículos de higiene y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Otra recomendación es acordar previamente un punto de encuentro familiar y mantener anotados los teléfonos importantes, ante la posibilidad de quedarse sin comunicaciones.

¿Por qué ahora tantos gobiernos hablan de emergencias?

La estrategia europea reconoce que los riesgos actuales ya no se limitan a fenómenos naturales.

Las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales, las amenazas informáticas y la dependencia tecnológica de los servicios básicos han llevado a distintos gobiernos a reforzar sus planes de preparación.

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Alemania, por ejemplo, ha actualizado sus materiales de orientación para contemplar situaciones como interrupciones prolongadas de energía y nuevas amenazas a la seguridad.

México enfrenta riesgos distintos, pero comparte la necesidad de preparar a su población para responder durante las primeras horas de una crisis.

Y aquí aparece la pregunta que ha despertado curiosidad: si durante décadas nos acostumbramos a tener electricidad, agua, comunicaciones y alimentos disponibles casi en cualquier momento, ¿por qué ahora tantos gobiernos insisten en que debemos aprender a sobrevivir varios días sin ellos?

Las recomendaciones responden a distintos riesgos y no constituyen una alerta internacional única. Sin embargo, muestran que la posibilidad de una interrupción prolongada de servicios esenciales ocupa un lugar cada vez más importante en los planes de emergencia.

Porque, al final, la pregunta no es solamente qué podría ocurrir, sino cuánto tiempo podría resistir una familia si de pronto dejara de funcionar todo aquello de lo que depende diariamente.