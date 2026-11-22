El Departamento de Justicia declaró que busca llevar ante la justicia a Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", quien fue capturado en Sinaloa, "por el ejército mexicano tras una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional".

"Meza Flores figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI por una razón: es el hombre más peligroso de México", declaró el fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

"Durante décadas, Meza Flores ha promovido los objetivos terroristas del Cártel de Sinaloa, fomentando una violencia sin precedentes en todo el sur de México e inundando Estados Unidos con sustancias letales, todo en nombre del lucro, dijo el fiscal federal Adam Gordon del Distrito Sur de California.