Va juicio político a Samuel García

En una sesión a la que no acudieron dos de los tres diputados locales de Morena que la integran, ni la legisladora del PVEM -partido aliado de los morenistas-, por mayoría, la Comisión Anticorrupción del Congreso acordó iniciarle un juicio político al gobernador Samuel García por triangulaciones de recursos públicos y presunto peculado.

La Comisión determinó también emplazar al Ejecutivo estatal a que rinda un informe de defensa y lo citó para ello el martes 23 de junio a las 16:00 horas.

"Se inicia el procedimiento de juicio político en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien actualmente ocupa el cargo de Gobernador Constitucional del Estado", se establece en el acuerdo aprobado.

El juicio fue solicitado el lunes por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, y que fue turnado en calidad de urgente el miércoles a la Comisión Anticorrupción.

Pese a ser un juicio impulsado por Morena a nivel local y nacional, pretextando actividades agendadas con anterioridad, no se presentaron a la sesión de la Comisión Mario Soto, coordinador de la fracción de Morena, y el legislador de esa bancada, Rodrigo Montemayor.

Sólo estuvo presente, y votó a favor del acuerdo de procedencia del juicio, la morenista Grecia Benavides.

"De conformidad con el segundo párrafo del articulo 16 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran", se indicó en el acuerdo emitido.