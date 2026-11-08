Vacaciones de verano en Durango podrían incluir programas para reforzar conocimientos

La difusión de programas de lectura, actividades deportivas, artísticas y académicas durante las vacaciones de verano podría incorporarse a la Ley de Educación del Estado, con el propósito de mantener la continuidad del aprendizaje de niñas, niños y jóvenes fuera del calendario escolar.

La propuesta fue presentada por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, mediante una iniciativa de reforma que busca acercar a estudiantes y familias información sobre las alternativas extraescolares disponibles durante el receso.

El planteamiento parte de que, durante los periodos vacacionales, algunos alumnos pueden perder la práctica de habilidades como la lectura, la escritura y el razonamiento. Por ello, se busca promover opciones que les permitan reforzar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades mediante actividades distintas a las clases habituales.

La iniciativa considera que la lectura contribuye a mejorar la comprensión y expresión; el deporte favorece la salud y la disciplina, mientras que las actividades artísticas estimulan la creatividad y ayudan a identificar talentos. También propone que estas alternativas puedan llegar a municipios y comunidades, de acuerdo con sus condiciones y necesidades.

Para ello, se plantea la participación coordinada de autoridades educativas, escuelas y familias, de manera que conozcan y promuevan los programas disponibles. Es decir, la reforma busca que el aprendizaje tenga continuidad durante las vacaciones, aunque no implica que las actividades se conviertan en una obligación para los estudiantes.