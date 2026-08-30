Van 3,091 denuncias de violencia familiar

EL SIGLO DE DURANGO

La incidencia del delito de violencia familiar rebasó las tres mil denuncias en los primeros siete meses del año, plasmando su principal concentración en los municipios de mayor densidad poblacional.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio del presente año se denunciaron tres mil 091 casos de violencia familiar a nivel estatal.

El municipio de Durango concentró un total de mil 972 denuncias dentro del periodo, seguido por Gómez Palacio con 567 casos y Lerdo con 251.

En contraste, la gran mayoría de los municipios con menor población registraron una incidencia mínima o nula, destacando demarcaciones como Canatlán con 15 casos, Santiago Papasquiaro con 37, Vicente Guerrero con 29 y Guadalupe Victoria con 32.

El comportamiento mensual observado en el concentrado estatal muestra una tendencia de crecimiento sostenido en la apertura de carpetas de investigación al pasar de 365 y 412 registros en los primeros dos meses del 2026, hasta alcanzar los 510 casos en el mes de junio.

A la par, el delito de violencia familiar reflejó un incremento en la cifra estatal para el periodo de enero-julio, pues en dicho lapso del 2025 se reportaron dos mil 936 denuncias; mientras que en dicho lapso del 2024 se reportaron dos mil 984 expedientes.