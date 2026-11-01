Van 5,800 picados de alacrán en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

En Durango, el Hospital Materno Infantil ha atendido alrededor de cinco mil 800 personas por picaduras de alacrán en lo que va del año, cifra que representa aproximadamente el 60 por ciento de los nueve mil 651 casos registrados en todo el estado.

Aunque durante octubre todavía se reportaron 505 atenciones, con la llegada de las bajas temperaturas comienza a disminuir la incidencia.

Chuyita Reyes Hernández, responsable del área antialacránica del Hospital Materno Infantil, señaló que durante este mes se mantuvo una importante demanda de atención, por lo que se utilizaron alrededor de 80 ampolletas de faboterápico.

Sin embargo, explicó que a partir del cierre de octubre y el inicio de la temporada de frío comienza a reducirse la presencia de estos animales.