Van 765 denuncias locales por amenazas

El siglo de durango

Un total de 765 casos de amenazas fueron denunciados en Durango entre enero y agosto del presente año, en una cifra que es ligeramente inferior a la contabilizada durante el mismo periodo de 2025, cuando se acumularon 771 casos.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el comportamiento de este delito ha mostrado una reducción respecto de los primeros años de la década, pues de enero a agosto de 2021 se registraron 879 denuncias; en 2022 fueron 873; en 2023, 818; y en 2024, 760. Con los 765 casos de 2026, la incidencia se encuentra 13 por ciento por debajo de la registrada en 2021.

En lo que se refiere a datos del 2026, el mes de agosto fue el mes con mayor número de casos, con 113, seguido de junio con 99 y julio con 101. En enero se contabilizaron 86; febrero, 88; marzo, 82; abril, 90, y mayo, 106. De esta manera, agosto concentró casi 15% de todos los casos acumulados y representó un incremento de 12% respecto a julio.