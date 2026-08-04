Van 90 robos de motocicleta

EL SIGLO DE DURANGO

Durante el primer semestre de 2026 se interpusieron 90 denuncias por robo de motocicleta en el estado de Durango.

Según la estadística de de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la cifra total del periodo enero-junio, 79 robos ocurrieron sin violencia y 11 con violencia.

La gráfica refirió que el municipio de Durango acumuló 56 denuncias por robo de motocicleta, equivalente a más del 62 por ciento del total estatal. De esa cantidad, en 55 expedientes se estableció que el hurto ocurrió sin violencia y solamente uno sucedió con violencia.

Le siguió Gómez Palacio, con 12 casos, seis de ellos con violencia y seis sin violencia. En tanto que en Lerdo, de las cinco denuncias por robo de motocicleta, cuatro ocurrieron con violencia. En el caso de Nombre de Dios, la estadística del SESNSP registró cinco atracos.