¿Van a desaparecer los pagos en efectivo en México? Los sectores donde podría comenzar el cambio

Pagar con billetes sigue siendo parte de la vida diaria en México, pero podría dejar de ser una opción en algunas actividades. El Gobierno federal ya ha mencionado dos sectores donde quiere avanzar hacia pagos exclusivamente digitales: las casetas de peaje y las gasolineras. Una iniciativa enviada al Congreso plantea que Hacienda pueda determinar otros sectores bajo la misma regla.

Esto no significa que los billetes vayan a desaparecer. La propuesta no ordena retirarlos de circulación ni establece una fecha para que pierdan su valor. Lo que abre es la posibilidad de reducir, de manera gradual, los lugares donde se puede pagar con efectivo.

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Casetas y gasolineras, los primeros sectores mencionados

En distintas autopistas ya funcionan sistemas de telepeaje, como el TAG IAVE de Caminos y Puentes Federales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que las casetas lleguen a operar únicamente con pagos digitales, mediante esquemas de prepago u otras opciones electrónicas. Por ahora, la existencia de esos sistemas no significa que el efectivo esté prohibido en todas las casetas.

Las gasolineras también reciben tarjetas y otros medios electrónicos. En abril, el Gobierno anunció un acuerdo para reducir las comisiones asociadas con esos pagos y lo presentó como un primer paso para disminuir el uso de billetes en las estaciones de servicio. Sheinbaum expresó además su intención de avanzar hacia pagos digitales en ese sector durante 2026. Actualmente no hay una prohibición general de pagar gasolina en efectivo.

Otro ámbito donde ya existen opciones digitales son los trámites y servicios públicos. Algunos pagos federales pueden hacerse por medios electrónicos, y la iniciativa plantea que las autoridades federales, estatales y municipales habiliten esa posibilidad. Ofrecer el pago digital, sin embargo, no equivale por sí mismo a eliminar el efectivo en todas las ventanillas.

¿Podrían sumarse tiendas, escuelas o restaurantes?

Esa es la pregunta que deja abierta la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Su artículo 13 propone facultar a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores y actividades en los que los medios digitales podrían ser la única forma de pago.

El texto no contiene una lista cerrada. Por eso, hoy no puede afirmarse que tiendas, restaurantes, escuelas o consultorios vayan a dejar de recibir billetes. Tampoco puede descartarse que otras actividades sean consideradas más adelante si la propuesta se aprueba y Hacienda ejerce esa facultad.

Para alguien que cobra sus ingresos o administra sus gastos en efectivo, la diferencia sería concreta: si una actividad queda sujeta al pago exclusivamente digital, llevar dinero en la cartera ya no bastaría para pagar allí. Tendría que contar con un medio electrónico aceptado. La iniciativa contempla permitir efectivo o cheque cuando una falla impida recibir pagos digitales, pero aún queda por definir cómo se atendería a quienes no tienen acceso fácil a estos servicios.

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¿El efectivo ya tiene restricciones?

Sí, aunque corresponden a otra ley. La legislación para prevenir el lavado de dinero limita el uso de efectivo en determinadas operaciones de alto valor, como la compra de inmuebles o vehículos. Esos límites no se aplican de forma general a los gastos cotidianos.

La nueva ley todavía es una iniciativa en discusión. Mientras no sea aprobada y no se establezcan las actividades correspondientes, los billetes conservan su valor y pueden seguir utilizándose conforme a las reglas vigentes. El debate no es si mañana dejará de existir el dinero físico, sino hasta dónde podría reducirse su uso como forma de pago.