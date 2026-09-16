Van tras 'El Trompas', presunto feminicida de Claudia Tacoronte; juez ordena su captura

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada el sábado, quien ya es buscado por las autoridades.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que las labores de investigación y los videos aportados por la ciudadanía, entre otros indicios, permitieron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitar a la autoridad judicial orden de aprehensión, la cual fue concedida y en la que se están desplegando elementos para darle cumplimiento y poner a disposición de un juzgado a Francisco Javier "N".

"Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino, el día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier "N" y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio", precisó el fiscal.

Blumenkron Escobar mencionó que se colabora en conjunto con autoridades federales y estatales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para ubicar y asegurar al presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera.

Fiscalía de Morelos

Emiten ficha de búsqueda del presunto feminicida de Claudia Tacoronte

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio hizo pública la ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española con estadía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde agosto pasado.

“Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el Art. 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, cita una leyenda que acompaña la ficha de Francisco Javier “N”, apodado “El Trompas” y/o “El Paco”.

La Fiscalía General del Estado justificó la difusión de la imagen al ser considerado sustraído de la acción de la justicia y con base en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Antes, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que el Consulado de España en México comunicó a la fiscalía morelense que los familiares de Claudia vendrán a Morelos en los próximos días.

“El cuerpo de Claudia se encuentra en el Semejo (Servicio Médico Forense) de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar. “Seguramente va a ser repatriado a su lugar de origen, pero es lo que tenemos de conocimiento por parte del Consulado”, dijo el fiscal.