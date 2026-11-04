Vaquero Hasta los Huesos 2026: todo listo para el gran espectáculo de rodeo en Durango

La afición duranguense al rodeo tendrá una nueva cita el próximo 8 de noviembre con Vaquero Hasta los Huesos 2026, un espectáculo que reunirá competencias de velocidad, resistencia y destreza ecuestre en el Lienzo Charro La San Martina. La jornada marcará además el séptimo aniversario de La Catrina Barber Shop, celebración que estará acompañada por la disputa de cuatro hebillas de campeón.

El programa contempla cuatro pruebas que forman parte de la tradición del rodeo: monta de toro, monta de caballos con pretal, monta de caballos con montura y carrera de barriles, una disciplina que suele atraer a algunos de los binomios más veloces y precisos del circuito.

Diversión para chicos y grandes

La entrega de hebillas a los vencedores añadirá un incentivo adicional para los competidores, ya que este reconocimiento es uno de los más apreciados dentro del ambiente vaquero y simboliza el dominio de cada especialidad.

El rodeo mantiene una sólida presencia en el norte de México gracias a una combinación de habilidad, fuerza, técnica y espectáculo. Cada monta representa un reto tanto para los jinetes como para los animales, mientras que las pruebas de velocidad exigen coordinación y control en cada recorrido.

Llega la fiesta este noviembre

La edición 2026 busca consolidar una tradición que ha ganado seguidores con el paso de los años. En anteriores celebraciones, el evento ha reunido a familias y aficionados de distintos municipios, fortaleciendo la cultura western que distingue a buena parte de la región.

Con un cartel integrado por disciplinas de alto impacto y la participación de exponentes del rodeo, Vaquero Hasta los Huesos 2026 se perfila como una de las actividades más atractivas de noviembre para quienes disfrutan de la adrenalina y las tradiciones que rodean al mundo vaquero.