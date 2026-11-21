El caballero sevillano toma en las manos su espada. La forjó en Toledo el maestro Juseppe de la Hera, que templaba sus aceros en las aguas del Tajo, llevadoras de arenillas de oro. El pomo de la espada ostenta el blasón de su dueño, que nunca la sacó sin razón y siempre la envainó con honor.

Las memorias de Don Juan, sin embargo, no son de armas. La espada ya no le habla. Tampoco las devociones ocupan sus horas. En la mesa, olvidado, está el Flos Sanctorum, y cuelga sin uso el rosario de 15 misterios. Cosas son ésas para quienes temen la llegada de la muerte, y Don Juan no la teme, antes bien la espera como a una buena amiga que lo adormecerá en un sueño sin sueños.

El crepúsculo es imagen muriente. Ahora el hidalgo recuerda a las mujeres de su vida, y eso lo hace olvidarse de la muerte.

¡Hasta mañana!...