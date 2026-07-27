¿Vas a la Feria de Durango? Este ese el concierto que se presentará en la Velaria HOY 27 de julio

¡Inicia la última semana de la Feria de Durango 2026! Y aunque quedan solo siete días de actividades en el recinto, la Velaria seguirá recibiendo a artistas diariamente, por lo que aquellos que acudan podrán disfrutar de conciertos de diversos géneros musicales. ¿Quién se presentará este lunes 27 de julio? ¡Aquí te contamos todo lo que debes saber!

Desde el pasado viernes 17 de julio arrancaron las actividades de la Feria de Durango 2026, que como en años pasados contempla múltiples actividades diarias, que van desde presentaciones musicales, culturales, eventos deportivos y actividades recreativas.

Cuando fue anunciada la cartelera de la Feria de Durango desde hace unos meses, algunos conciertos generaron alta expectativa entre los duranguenses, pues combinaban una variedad de diferentes estilos y géneros musicales, pensados en públicos de todas las edades.

Aunque algunos de los conciertos más esperados ya pasaron, aún queda una lista variada de presentaciones que atraerán a una gran cantidad de asistentes.

¿Quién se presenta en la Feria HOY 27 de julio?

Tal como se tenía previsto en la cartelera, luego de la presentación de NSQK de este domingo, hoy toca el turno a Alejandra Guzmán, quien este lunes 27 de julio encenderá la Velaria, con un concierto programado a las 20:00 horas.

Alejandra Guzmán, también conocida como “La Reina del Rock”, es considerada una de las cantantes más reconocidas e influyentes de la música mexicana, acumulando más de 30 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Con una carrera de más de 35 años, la voz de Alejandra Guzmán es una de las cantantes más conocidas en la escena musical, dejando a lo largo de su trayectoria innumerables éxitos que permanecen hasta la actualidad, como “Hacer El Amor Con Otro”, “Mírala, Míralo”, “Eternamente Bella” y “Llama Por Favor”.

Se espera que el concierto de Alejandra Guzmán tenga una alta afluencia en la Velaria de la Feria de Durango, luego de su última presentación durante la misma fiesta de la ciudad en el año 2023.

Actualmente, a través de la plataforma TicketStar quedan aún disponibles algunos boletos en zona Platino, con un costo de 1,000 pesos por entrada.

Sin embargo, para aquellos que quieran acudir al concierto de Alejandra Guzmán, pero no quieran adquirir una entrada, cabe recordar que en la Velaria la mayor parte es de acceso gratuito, por lo que bastará con adquirir la entrada a la Feria y llegar con algunas horas de anticipación, para poder asegurar un lugar dentro del recinto.

Aún quedan más conciertos

Si aún no has asistido a la Feria de Durango, ¡aún tienes oportunidad! Pues quedan aún varios días de actividades, con conciertos diariamente hasta el cierre con la presentación de Marco Antonio Solís, en el Estacionamiento 2.