Justicia

DENUNCIA CIUDADANA

Vecinos abandonan bocina tras reporte por escándalo en la Ciprés

Un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre el alto ruido en la calle.

Vecinos abandonan bocina tras reporte por escándalo en la Ciprés

Vecinos abandonan bocina tras reporte por escándalo en la Ciprés

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un reporte por alteración del orden público movilizó a elementos de la Policía Preventiva durante la madrugada de este domingo en la colonia Ciprés, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron cerca de las 06:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Tuyas, casi esquina con Acacias, donde vecinos señalaron la presencia de música a alto volumen y escándalo en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varias personas afuera de una vivienda; sin embargo, al notar la presencia policiaca ingresaron rápidamente al domicilio y evitaron el contacto con los uniformados.

En el exterior quedó una bocina de sonido, la cual fue asegurada y trasladada a la delegación Oriente, donde quedó a disposición del Juez Cívico Municipal.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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