Vecinos abandonan bocina tras reporte por escándalo en la Ciprés

Un reporte por alteración del orden público movilizó a elementos de la Policía Preventiva durante la madrugada de este domingo en la colonia Ciprés, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron cerca de las 06:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Tuyas, casi esquina con Acacias, donde vecinos señalaron la presencia de música a alto volumen y escándalo en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varias personas afuera de una vivienda; sin embargo, al notar la presencia policiaca ingresaron rápidamente al domicilio y evitaron el contacto con los uniformados.

En el exterior quedó una bocina de sonido, la cual fue asegurada y trasladada a la delegación Oriente, donde quedó a disposición del Juez Cívico Municipal.