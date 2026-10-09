Vecinos de la colonia Valle del Guadiana reportan agua 'verde' y con gusanos; piden intervención de AMD

Vecinos de la calle Javier López Chabelo, entre Teresa de Calcuta e Ignacio López Tarso, de la Colonia Valle del Guadiana, denunciaron que ya llevan varias semanas padeciendo los malos olores que se generaron por la acumulación de agua luego de que se taparon las alcantarillas por las lluvias.

Comentaron que hay quienes se han tenido que salir de su casa ya que el olor es insoportable y temen que ya se haya formado un foco de contaminación.

“Desde que empezaron las lluvias, hace más de un mes, se taparon las alcantarillas y eso está afectándonos a todos los vecinos. Sobre todo a mí que vivo enfrente porque está la alcantarilla llena de agua y huele muy feo”, explicó la señora María.

Asimismo, los habitantes de esta calle comentaron que se reportó el problema a Aguas del Municipio de Durango (AMD) y el personal acudió, pero no se dio una solución definitiva.

“Fueron los de los camiones grandes, esos que traen maquinaria pesada, medio destaparon, dijeron que iban a arreglar y ya no regresaron. Pero ahorita en el patio de mi casa ya hay gusanos, está todo verde y con los vecinos también ya se está saliendo el agua por los resumideros de los baños. Está muy feo y queremos ver si pueden ayudarnos, estamos afectados todos los vecinos de la calle”.

Por lo que se pidió la intervención inmediata de las autoridades, para que se haga lo necesario para resolver esta situación.