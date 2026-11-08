Ven distribuidoras riesgo de cierres por reforma al ISR

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría limitar las deducciones de las agencias, que trabajan con márgenes de ganancia reducidos por lo que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) demandó que se les permita mantener la deducción total de sus gastos.

El presidente en Durango de dicha asociación, Guillermo Falomir Russeck, explicó que esta reforma podría afectar las finanzas de una parte de las agencias distribuidoras de vehículos nuevos, debido a que limitaría la deducción de sus gastos y las obligaría a pagar impuestos sobre recursos que, en realidad, no representan ganancias para sus empresas.

La AMDA advirtió que, de mantenerse esta disposición sin un tratamiento especial para el sector, alrededor del 30 por ciento de la red de distribución podría ver comprometida su viabilidad, con el riesgo de perder mil agencias y más de 70 mil empleos directos en el país.

El problema radica en que la modificación establece un límite del 96.6 por ciento a las deducciones de gastos para efectos del ISR, lo que significa que las empresas ya no podrían descontar la totalidad de sus costos y gastos al calcular el impuesto, aunque se trate de dinero que efectivamente utilizaron para operar.

Explicó que las distribuidoras de automóviles trabajan con márgenes de utilidad muy pequeños. La AMDA elaboró una infografía donde se establece que de cada 100 pesos que ingresan por ventas, solamente quedan 38 centavos de ganancia antes de cubrir impuestos y el reparto de utilidades a los trabajadores.

Es decir, la mayor parte del dinero no se queda en la agencia: se utiliza para pagar los vehículos a las armadoras, los salarios de vendedores y personal administrativo, el funcionamiento de talleres, las instalaciones, los servicios y los financiamientos.

La preocupación es que, al no poder deducir todos esos gastos, las agencias podrían terminar pagando ISR sobre cantidades que no representan ganancias reales.

La AMDA reconoció que fue positiva la reserva aprobada en el Senado y ratificada por la Cámara de Diputados para excluir del límite de deducciones a las empresas armadoras por sus operaciones en recintos fiscales, así como a los distribuidores de gasolina y diésel.

Sin embargo, señaló que las agencias distribuidoras de vehículos continúan sujetas a la restricción, a pesar de que también son empresas altamente fiscalizadas y trabajan con márgenes reducidos de utilidad.