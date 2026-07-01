Ven para T-MEC dos escenarios

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no dejará de tener vigencia, por lo menos se mantendrá otros 10 años más, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ante la publicación de Reuters que asegura que, este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dará a conocer que no pedirá la extensión por 16 años más del T-MEC, el funcionario mexicano explicó los escenarios que hay para el futuro del tratado.

Los escenarios son: "vigencia hasta 2042 o vigencia hasta 2036, uno con revisión en 2032 y otro con revisión cada año".

En un videomensaje explicó que este 1 de julio se reunirá, de forma virtual, con sus contrapartes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el ministro canadiense de comercio, Dominic LeBlanc