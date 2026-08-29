Ven un riesgo en viajar a Mazatlán

EL SIGLO DE DURANGO

La Comisión de Búsqueda del Estado de Durango pide a quienes desean viajar a Sinaloa específicamente al puerto de Mazatlán y tiene la oportunidad de no hacerlo, que no lo hagan o si es por cuestiones laborales o por compromisos que cumplir, que lo hagan con todo el cuidado necesarios. Esto, tras la serie de desapariciones que se han dado en aquella ciudad, sobre todo de jóvenes.

Carlos Burciaga Rosales, comisionado de Búsqueda en Durango, comentó que, de manera extraoficial, se tiene un registro de más de 20 personas desaparecidas en aquella ciudad tan solo en este año, según datos proporcionados solo por el colectivo Buscando a Emilios, que nació tras la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán.

Por otra parte, en los últimos días se registraron dos asaltos en la supercarretera Durango-Mazatlán, donde se despojó a usuarios de sus vehículos, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

"Fueron dos casos en donde hubo un asalto. Yo sigo insistiendo que la carretera es segura, que la carretera tiene mucha vigilancia. Obvio, y esto lo hemos dicho siempre, esto no exime que cualquier individuo ahora ya incluso ni siquiera el crimen organizado, pueden ser hasta gavillas en lugares muy focalizados se dediquen a hacer eso, ahora para que finalmente la atención se fije en otras personas, y no en ellos, que son los que viven en esas zonas", dijo.

Agregó que la Fiscalía del Estado ya está investigando este asunto para la identificación de los responsables.

[DURANGO 1B Y 5B]