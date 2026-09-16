Venderá EUA bombas a Israel

EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para vender unas 40.000 bombas de 2.000 libras a Israel a cambio de unos 2.800 millones de dólares, en lo que supondría la mayor transacción de Washington con este tipo de munición pesada, según adelantó este martes el diario The Washington Post.

La partida incluye unas 20.000 bombas MK-84 y BLU-117 y otras 20.000 unidades de la I-2000, según un funcionario anónimo citado por el diario estadounidense.

Todas son municiones estadounidenses de unos 900 kilos, diseñadas para ser lanzadas desde el aire y las dos primeras constituyen bombas de propósito general, mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar bunkers y otras estructuras blindadas.

La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden, e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría algo más de 39.000 de estas armas.