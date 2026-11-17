EL SIGLO DE DURANGO

El Buen Fin no cumplió con las expectativas que tenía el pequeño comercio local, ya que las ventas no fueron las esperadas.

En el balance preliminar realizado por la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope) en Durango, se reportó que el balance comercial correspondiente a los días 13, 14 y 15 de noviembre no alcanzó las proyecciones que se tenían.

A decir de la representante del sector en Durango, Lourdes Macías, el panorama es complicado ya que la mayoría de los negocios no registraron ventas y sólo algunos lograron un repunte de apenas el 5% en comparación con el año anterior.

"Es una cosa crítica la que se está viendo, es una situación muy dura y difícil. Pensábamos que iba a haber un repunte, pero no lo hubo, sí estuvieron muy bajas las ventas", lamentó.

A diferencia del panorama nacional, en Durango, el sondeo parcial aplicado a socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) refleja un comportamiento similar al del año pasado; aunque el 25% han registrado aumentos y el resto lo comparan con El Buen Fin anterior.

Sobre la variación en sus ingresos durante esta edición, se estima un crecimiento de entre 11 y 20% en algunos negocios locales. En cuanto a las expectativas de venta, todos los participantes consideraron que se cumplirán parcialmente.

[DURANGO 1B Y 3B]