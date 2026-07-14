Verano 2026: ¿Qué playas de Mazatlán son aptas para vacacionar según Cofepris?

Con el inicio de las vacaciones de verano, y debido a que la playa es uno de los destinos más populares para pasar unos días de relajación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realiza un monitoreo a algunos de los sitios más concurridos de las costas mexicanas, con la finalidad de determinar las zonas que puede representar un riesgo para la salud de los turistas.

Año con año, en algunas de las temporadas en las que las playas de México suelen tener mayor afluencia de turistas, la Cofepris realiza pruebas de laboratorio en diferentes playas de todos los estados costeros de México, con el objetivo de determinar que las condiciones microbiológicas sean las adecuadas para realizar actividades recreativas.

La Cofepris indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene ciertos parámetros para que las playas sean consideradas “aptas” para bañistas, como estar debajo de los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

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Cofepris realiza monitoreo de verano 2026

En esta ocasión, previo al inicio del periodo vacacional de 2026, se realizaron análisis a 2 mil 279 muestras de agua, que fueron recolectadas de 289 playas con alta afluencia pública, en algunos de los principales destinos turísticos del país.

Estos datos, de acuerdo con lo que señala la Cofepris, pueden ser afectados por la presencia de drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, actividades de comercio informal y fileteo, además de la gran afluencia de bañistas durante algunas temporadas del año.

¿Qué playas de Mazatlán son aptas?

Este 2026 fueron varias las playas de Mazatlán, Sinaloa, las que fueron analizadas durante el monitoreo de verano de Cofepris.

Las que fueron calificadas como aptas para actividades recreativas son:

Playa Cerritos

Playa Zona Dorada I

Playa Zona Dorada III

Playa Zona Dorada IV

Playa Isla El Venado

Playa Zona Dorada VI

Playa del Mar

Playa Norte

Playa Los Pinos

Playa Olas Altas

Playa Isla del Chivo

Playa Isla de la Piedra-El Cardón

De acuerdo con lo que detalla la Cofepris, todas estas playas tuvieron niveles aceptables de estreptococos por cada 100 mililitros, con una concentración de entre 11 y 19.

¿Hay playas no aptas en Mazatlán?