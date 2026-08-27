Verifican higiene en puestos de alimentos de la Plazuela Baca Ortiz

Los comercios con permiso de venta de alimentos y bebidas en vía pública, instalados en la Plazuela Baca Ortiz, recibieron a autoridades de salud para verificar las condiciones de higiene en el manejo de los alimentos.

Al lugar acudió personal del Departamento de Verificación Sanitaria, perteneciente a la Dirección Municipal de Salud Pública, para realizar esta jornada de revisión.

Juan Carlos Montoya Garay, director municipal de Salud Pública, explicó que las revisiones se fortalecerán con la toma de muestras de alimentos y bebidas de manera semanal, con el objetivo de prevenir posibles riesgos sanitarios.

Las muestras se enviarán al Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud para determinar si se encuentran en buenas condiciones para su consumo.

Entregan kits sanitarios

Durante la verificación de las condiciones sanitarias de cada establecimiento, también se entregaron kits sanitarios con cubrebocas, cubrecabello, gel antibacterial y guantes.

A los comerciantes se les brinda información sobre los 12 puntos para el correcto manejo de los alimentos, con el objetivo de reducir riesgos para la salud de la población.

Preparan operativo

El funcionario adelantó que, rumbo a la Romería del 15 de septiembre, se implementará un operativo especial de vigilancia sanitaria, que incluirá la toma de al menos 20 muestras aleatorias de alimentos y bebidas.

Además de supervisar las condiciones sanitarias de los puestos, se revisarán las fechas de caducidad de los productos.