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Viajan a Colombia en busca de pareja

JORGE CANDELAS
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El siglo de durango

Una pareja originaria de Durango que se encontraba de vacaciones en Pereira cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4, el pasado 10 de agosto, sigue sin aparecer, por lo que sus familiares emprendieron el viaje Colombia para acudir directamente a la zona del desastre.

Mario, de 57 años, y Brenda, de 42, estaban hospedados en el Hotel Dibeni, uno de los edificios que colapsaron debido al movimiento telúrico. De acuerdo con información obtenida por sus hijos, se encontraban en una habitación del primer piso.

Ante la falta de noticias claras y las dificultades para conocer a distancia los avances de los equipos de rescate, familiares emprendieron el viaje hacia Colombia para reunirse con representantes de la Embajada Mexicana.

La última comunicación con Mario y una de sus hijas ocurrió unos minutos antes del sismo, por lo que han seguido intentando comunicarse con ambos, pero sin respuesta. El teléfono de Mario todavía recibe las llamadas, aunque nadie contesta.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Colombia, Mario, pareja, viaje

               

                
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