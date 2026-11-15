Viaje a torneo de voleibol resulta en volcadura y deja dos personas sin vida en Mezquital

Lo que sería una jornada deportiva terminó en tragedia durante la mañana de este sábado 14 de noviembre en el municipio de Mezquital, donde una camioneta se precipitó hacia un barranco de aproximadamente 150 metros, con saldo de dos personas sin vida y tres lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Cruz Cumplido Lugo, de 70 años de edad , con domicilio en la localidad de Llano Grande, y Alicia Gurrola Flores, de 44 años. , habitante de Santiaguillo, ambas comunidades pertenecientes al municipio mencionado.

De acuerdo con la declaración de Marcelo, sobrino del fallecido, aproximadamente a las 10:00 horas viajaban a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, de color negro y cabina y media, conducida por su tío, con destino a Santiaguillo, donde participarían en un torneo de voleibol; Durante el trayecto accedieron a llevar a otras personas, entre ellas Alicia y quienes resultaron lesionados.

Cuando circulaban por el camino de terracería que comunica La Candelaria con Santiaguillo, presuntamente la camioneta se quedó sin frenos, por lo que José Cruz perdió el control del volante y la unidad volcó hacia el barranco. Durante el accidente, el conductor salió proyectado del vehículo, mientras que su sobrino solicitó el apoyo de personas que transitaban por el lugar.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Integral de La Guajolota, donde José Cruz ingresó sin signos vitales, en tanto que Alicia falleció pese a las maniobras de reanimación que le practicaron. Ofelia Gurrola Gurrola, de 21 años, así como los menores de iniciales YGG y MJGG, de dos y 17 años de edad. , respectivamente, recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Alrededor de las 13:30 horas, las autoridades ministeriales recibieron la notificación de ambos fallecimientos; sin embargo, familiares de Alicia, acompañados de otras personas, se opusieron al traslado de su cuerpo, argumentando sus usos y costumbres, por lo que la Agente del Ministerio Público ordenó únicamente el traslado de los restos de José Cruz al Servicio Médico Forense de la capital duranguense, en el marco de la carpeta de investigación abierta por el accidente.