Una de las sobrevivientes del accidente carretero registrado durante la tarde de este jueves en el municipio de Pánuco de Coronado permanece internada en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde recibe atención médica por las lesiones que sufrió.

Se trata de Bertha Alicia Luna Vázquez, de 48 años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos, quien presenta traumatismo craneoencefálico leve y fractura de clavícula.

De acuerdo con la información proporcionada por su hijo, la mujer viajaba a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea March, de color rojo, modelo 2021, en compañía de Rosario Cisneros Ochoa, quien perdió la vida, así como de otras personas con las que no tenía parentesco.

Según el testimonio recabado, en la Central Camionera de Durango se reúnen personas que tienen un destino en común para compartir vehículo y reducir los gastos de traslado, aun cuando no se conocen entre ellas.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas, cuando circulaban por la carretera libre Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 63, en el entronque conocido como El Caracol, que ocurrió el accidente.

Al transitar por una curva, el automóvil compacto fue impactado de frente por una camioneta tipo pick-up, de color blanco, por lo que automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron a los involucrados y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Tras el accidente, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionadas, Luna Vázquez fue trasladada inicialmente a un hospital cercano y posteriormente al Hospital General 450, cuyo ingreso fue notificado a las autoridades durante la madrugada de este viernes.