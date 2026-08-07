Vigilarán militares zona de aguacate

EFE

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este jueves del despliegue de 1,557 efectivos para reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate de Michoacán, tras la suspensión de las exportaciones a Estados Unidos y mientras ambos países mantienen una mesa de diálogo para reanudarlas.

La dependencia detalló en una publicación en su cuenta oficial de X que entre las filas militares destacan 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, quienes iniciaron un despliegue vía terrestre desde diferentes puntos del país con destino a Michoacán.

Al llegar, explicó el texto, "el personal se incorporará a las labores que desarrollan las 21/a. y 43/a. Zonas Militares, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad".