Vinculan a otro adolescente por homicidio de Saúl Díaz debajo de Puente La Salle

Un adolescente de 17 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de un hombre de 42 años, ocurrido el pasado 30 de mayo debajo del puente LaSalle, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Saúl, de 42 años, fue citado en la colonia Tierra y Libertad y posteriormente abordó una camioneta de la marca Nissan, linea X-Trail, color blanco, en la que viajaban el adolescente, una mujer y otro hombre de iniciales D. L. G., quien ya se encontraba vinculado a proceso por este mismo caso.

La unidad se dirigió hacia el Puente La Salle, donde Saúl fue presuntamente atacado con disparos de arma de fuego. Una de las heridas, penetrante de tórax, le causó la muerte, mientras los agresores se retiraron del lugar.

Como parte de la investigación se realizaron dictámenes periciales y otras diligencias que permitieron establecer la probable responsabilidad del adolescente. Posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión, que fue cumplimentada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

Durante la audiencia, el Juez especializado en justicia para adolescentes determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de internamiento en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Con esta resolución, ya son dos adolescentes vinculados a proceso por este caso.