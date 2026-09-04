Vinculan a proceso a menor por asesinato de Saúl Díaz debajo de Puente La Salle; ingresa al CERTMI

Un adolescente de 16 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de un hombre de 42 años, ocurrido el pasado 30 de mayo debajo del Puente La Salle, en la ciudad de Durango.

Según informó la Fiscalía General del Estado, el Agente del Ministerio Público presentó ante el Juez especializado en Menores Infractores los elementos de prueba que sustentan la investigación contra el adolescente, identificado con las iniciales D.L.G.

Según la carpeta de investigación, alrededor de las 02:20 horas del 30 de mayo, la víctima, identificada como Saúl Díaz Lares, acudió a una cita en las calles 8 de Abril y 10 de Junio, en la colonia Tierra y Libertad. Ahí abordó una camioneta de la marca Nissan, linea Xtrail, en color blanco, en la que viajaban el adolescente, una mujer y otro hombre.

La unidad se dirigió hacia el Puente LaSalle, donde Saúl descendió. En ese lugar, presuntamente fue agredido por el adolescente, quien habría sacado un arma de fuego y disparado contra él, provocándole una herida penetrante de tórax que posteriormente causó su muerte.

La investigación incluyó diligencias ministeriales y dictámenes periciales en materia de criminalística, con los que se estableció la probable participación del adolescente. Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes de la Policía Investigadora de Delitos.

Durante la audiencia correspondiente, el Juez especializado determinó vincularlo a proceso y le impuso como medida cautelar el internamiento en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI). El plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses.