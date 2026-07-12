Vinculan a proceso a 7 personas por presunto narcomenudeo en Durango

Siete personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, luego de que un Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía estatal, los imputados fueron detenidos en distintos operativos realizados durante los meses de abril, mayo, junio y julio de este año, en diversos municipios de la entidad.

Las detenciones estuvieron a cargo de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y de la Policía Estatal.

La Fiscalía General informó que al momento de las detenciones los ahora vinculados a proceso se encontraban en posesión de una sustancia con características del narcótico conocido como cristal, así como dinero en efectivo , por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Julián, Jesús, Humberto, David Alfredo, César Adrián, Omar Andrés y Fernando, quienes enfrentarán el procedimiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social No. 1. Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.