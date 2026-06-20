Vinculan a proceso a expolicía Federal por presunta participación en desaparición forzada de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en el municipio de La Piedad, Michoacán, a Raúl Campos Espinoza, exjefe de la División de Gendarmería de la extinta Policía Federal, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La institución informó que, tras presentar los datos de prueba correspondientes ante un juez, se obtuvo la vinculación a proceso del exmando policial, quien además permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando Campos Espinoza se desempeñaba como servidor público y presuntamente habría participado en la desaparición de una víctima.

La FGR señaló que, como resultado de diversos trabajos de investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra del exfuncionario en La Piedad, Michoacán.

Raúl Campos Espinoza ocupó el cargo de comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería, corporación que formó parte de la Policía Federal antes de su desaparición y posterior integración a la estructura de seguridad federal.