Vinculan a proceso a hombre por feminicidio de su esposa; habría intentado simular una autolesión

Un hombre identificado como Jorge “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de María Alejandra Orona Pineda, de 60 años de edad, ocurrido en un domicilio de la colonia San Isidro, en el municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), la víctima perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, luego de que presuntamente fuera agredida en repetidas ocasiones con un objeto contundente.

¿Qué fue lo que sucedió?

Las primeras versiones del caso señalaban que habría sido el propio esposo de María Alejandra quien regresó al domicilio y encontró rastros de sangre por arrastre . Según aquel reporte inicial, al seguirlos llegó hasta un árbol del patio, donde encontró un bulto cubierto con zacate seco y posteriormente se estableció que se trataba de la mujer.

En ese momento, el hombre habría referido que vio por última vez con vida a su esposa aproximadamente a las 08:30 horas del domingo 9 de agosto, antes de salir del domicilio. La escena quedó bajo resguardo y fueron recabados distintos indicios para determinar cómo había ocurrido la muerte.

Sin embargo, las investigaciones posteriores realizadas por las autoridades modificaron el panorama inicial del caso.

Fiscalía señala al esposo como presunto responsable

Según la carpeta de investigación citada por la FGED, cerca de las 13:05 horas del 9 de agosto, Jorge “N” se encontraba junto a María Alejandra al interior del domicilio cuando presuntamente comenzaron a discutir.

La Fiscalía sostiene que, posteriormente, el imputado habría tomado un azadón con mango de madera, con el cual presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a María Alejandra hasta provocarle las lesiones que le causaron la muerte.

Después de la agresión, Jorge “N” habría trasladado el cuerpo hasta el patio trasero de la vivienda y realizado diversas acciones con la intención de ocultar las circunstancias del fallecimiento y aparentar una presunta autolesión .

Permanecerá en prisión mientras continúa la investigación

Luego de las diligencias realizadas por agentes investigadores y personal de Servicios Periciales, el Ministerio Público reunió elementos que permitieron solicitar una orden de aprehensión contra Jorge “N”, misma que posteriormente fue cumplimentada.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por feminicidio y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social No. 1 mientras continúa el procedimiento penal.

Asimismo, fueron establecidos dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán incorporarse nuevos elementos antes de que el proceso avance a sus siguientes etapas.

Jorge “N” permanece en calidad de imputado y deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.