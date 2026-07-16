Vinculan a proceso a hombre por presunto delito fiscal en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Gabriel, por su probable responsabilidad en un delito fiscal relacionado con la emisión de comprobantes fiscales que presuntamente amparaban operaciones inexistentes.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincularlo a proceso e impuso como medidas cautelares la obligación de presentarse periódicamente cada 15 días ante la autoridad y la prohibición de salir del país mientras continúa el procedimiento judicial.

La carpeta fue integrada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien reunió los datos de prueba con los que obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes localizaron y detuvieron a Gabriel en las inmediaciones del municipio de Tlahualilo, Durango

De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente emitió comprobantes fiscales digitales por internet que respaldaban operaciones inexistentes, conducta considerada un delito del orden federal y sancionada por la legislación mexicana.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas antes de que se defina la siguiente etapa del proceso penal.