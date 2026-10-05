Vinculan a proceso a 'Los Cuates'

NORMA IBARRA

El siglo de durango

Después de más de tres horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a los hermanos Carlos "N" y David "N", de 18 años, señalados como probables responsables del ataque ocurrido en la Secundaria General No. 13, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora y cuatro personas más resultaron lesionadas.

El Ministerio Público formuló la imputación contra los dos hermanos por el homicidio calificado de la subdirectora del plantel, bajo las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña. Ambos quedaron vinculados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, bajo las mismas agravantes.

Los dos jóvenes deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso penal en el Cereso de Torreón. La defensa solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación complementaria, petición que fue autorizada por el juez.