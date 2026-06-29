Vinculan a proceso a los seis detenidos en operativo en Casa Blanca, Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de seis personas detenidas durante un cateo realizado en el municipio de Durango, a quienes se les investiga por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la posesión y acopio de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Germán, Manuel, Kevin, Lourdes, María y Briceida , quienes enfrentan cargos por el presunto acopio de armas de fuego, así como posesión de cartuchos, cargadores y accesorios para armas reservadas al Ejército.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención ocurrió en flagrancia durante un operativo encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la carretera Durango-Rodeo, a la altura de la salida del poblado Morcillo, en el municipio de Durango.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron diversas armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores y accesorios para armamento, además de varios vehículos con blindaje y una caja fuerte que permanecía cerrada al momento del aseguramiento.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que integró los datos de prueba presentados ante el órgano jurisdiccional.

Tras analizar los elementos expuestos por la representación social, el juez de la causa determinó vincular a proceso a los seis imputados por los delitos señalados, al considerar que existían indicios suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada a los acusados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras continúan las investigaciones del caso.

Asimismo, el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General de la República continuará con la integración de pruebas para fortalecer la causa penal.