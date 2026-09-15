Justicia

DETENIDOS

Vinculan a proceso a sujeto por utilizar documento falso para cobrar préstamo del ISSSTE

El juez encontró pruebas suficientes para ordenar su detención y posterior vinculación.

Vinculan a proceso a sujeto por utilizar documento falso para cobrar préstamo del ISSSTE

Vinculan a proceso a sujeto por utilizar documento falso para cobrar préstamo del ISSSTE

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre identificado como Eleazar fue vinculado a proceso por un delito relacionado con el uso de un documento público falso, luego de presuntamente utilizarlo para obtener un préstamo ante el ISSSTE en Gómez Palacio, Durango.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez determinó iniciar proceso penal en contra del señalado, luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal.

Según la investigación, Eleazar habría acudido a la oficina encargada del otorgamiento de créditos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada en Gómez Palacio.

En dicho lugar, presuntamente presentó documentación pública falsa para realizar el trámite y posteriormente cobrar el dinero correspondiente a un préstamo otorgado por la institución.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, presentó ante la autoridad judicial los elementos reunidos durante la investigación, con los cuales se obtuvo la vinculación a proceso.


El juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán recabarse más elementos relacionados con el caso. Eleazar deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: documentos falsos Durango ISSSTE detenido Eleazar, proceso, préstamo, elementos

               

                
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