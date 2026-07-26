Violencia contra mujeres no cede

EL UNIVERSAL

Las mujeres víctimas de lesiones dolosas alcanzaron en junio un total de 7 mil 476, la segunda cifra más alta de que se registro en el reporte mensual de violencia contra las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que data de 2015.

Ello significa que al menos 249 mujeres mayores de 30 años fueron víctimas de este delito del fuero común diariamente en el país, principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán y Sinaloa, en tasa por cada 100 mil habitantes.

De enero a junio, suman 42 mil 21 víctimas mujeres de lesiones dolosas, de acuerdo con el informe elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública con base en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales.