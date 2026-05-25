Violencia familiar encabeza delitos registrados en juzgados penales de Durango

La violencia familiar se mantiene como el delito de mayor incidencia en Durango durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial del Estado, que también ubican a las lesiones, el robo y el fraude entre las conductas con más casos registrados ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia en materia penal.

Según la gráfica de delitos de la materia penal con mayor incidencia en el estado para el periodo enero-abril 2026 , elaborada por el Poder Judicial del Estado, entre enero y abril se contabilizaron un total de dos mil 319 asuntos relacionados con los principales delitos procesados en la entidad.

La estadística coloca a la violencia familiar en el primer lugar, con 531 juicios iniciados en ese periodo; seguida de lesiones, con 399 expedientes. En tercer sitio aparece el robo con 216 asuntos y posteriormente el fraude con 203 casos registrados en los juzgados penales.

Otros delitos con incidencia relevante fueron los relacionados contra la salud, con 184 casos, así como daños en los bienes, con 182 expedientes. Más abajo se ubicaron abuso sexual con 75 casos, homicidio con 34, violación con 26, feminicidio con nueve y secuestro con dos registros.

El informe también incluye una categoría denominada “otros”, que concentra 458 asuntos correspondientes a distintos delitos no desglosados dentro de la gráfica principal.