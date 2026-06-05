Violentadores nacionales o extranjeros deben ir a la cárcel: Regidora

El caso de Rommy y Sofía, madre e hija duranguenses que han sido agredidas y amenazadas de muerte por un ciudadano estadounidense que continúa libre en la ciudad pese a haber violado una orden de restricción, señalan que se le debe dar seguimiento sin importar la nacionalidad del agresor.

“Aquí no importa de qué ciudadanía sea; vamos a seguir el caso y, si es así, venga de donde venga, es una persona violenta”, afirmó la regidora Marisol Carrillo Quiroga.

Aseguró que se debe hacer cumplir la ley y, sobre todo, garantizar el respeto hacia las mujeres. En el caso de la orden de restricción, indicó que esta debe cumplirse sin excepciones. Añadió que la ley aplica para todos, incluidos los extranjeros.

Sobre otros hechos en los que se ha visto involucrado este ciudadano estadounidense, y que ha sido grabado agrediendo a otras personas en la vía pública, la regidora comentó que, si ya ha sido detenido en flagrancia, debería enfrentar las consecuencias que marca la ley , al tratarse de una persona con conductas violentas.

En este y otros casos de agresores que no respetan las órdenes de restricción, indicó que es necesario mantenerse atentos, ya que, si no se cumple la medida judicial, debe aplicarse al menos una sanción económica y, en caso de reincidencia, proceder a su detención inmediata.

“Ojalá que muchas cosas cambien en el Código Penal para poder poner un alto a estas situaciones, porque si no, vamos a seguir saltándonos la ley. ¿Cuántos casos no hemos visto en los que ocurren situaciones tan injustas y al responsable se le deja salir? La mujer ya quedó golpeada, ya quedó marcada por una situación terrible de violencia”, expresó.