Esteban Villegas evita viajar a EU tras 'problemas con su visa': La Silla Rota

Una nueva publicación nacional volvió a colocar bajo la lupa la situación migratoria del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, luego de que se señalara que el mandatario habría dejado de realizar viajes frecuentes a Estados Unidos desde finales de 2025.

De acuerdo con información difundida por La Silla Rota, documentos oficiales mostrarían un cambio en el comportamiento de los traslados del gobernador hacia territorio estadounidense, en medio de las versiones que desde hace semanas circulan sobre una presunta revisión relacionada con su visa.

El tema no es nuevo. Apenas en junio, Villegas Villarreal reconoció públicamente que existía una “alerta amarilla” vinculada con su visa de Estados Unidos, aunque negó que el documento le hubiera sido retirado o que se le hubiera informado de una prohibición para ingresar a ese país.

Reconoció una revisión, pero negó restricción

En aquella ocasión, el mandatario estatal explicó que acudió al consulado por un “detalle” relacionado con su documento migratorio. Según su propia versión, personal consular tomó momentáneamente su visa, lo pasó a un área para realizarle algunas preguntas y posteriormente se la devolvió.

“Sí tengo visa”, sostuvo entonces, al rechazar que se tratara de una cancelación formal del documento.

Villegas también dijo que las autoridades no le habían comunicado que tuviera prohibido entrar a Estados Unidos, aunque sí admitió que se buscaba aclarar el origen de la alerta que, según explicó, “brincó” la última vez que pasó por revisión.

La nueva versión apunta a sus viajes

La publicación nacional agrega ahora un nuevo elemento: el supuesto freno a los viajes frecuentes del gobernador a Estados Unidos desde finales de 2025, con base en documentos oficiales citados por dicho medio.

Además, en el mismo contexto han surgido versiones no confirmadas sobre supuestas reuniones de funcionarios cercanos al gobierno estatal con agencias estadounidenses, incluida la DEA, lo que ha incrementado la atención mediática sobre el caso. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de dichos encuentros ni detalles sobre su naturaleza.

Hasta el momento, el gobernador no ha precisado públicamente cuál fue el motivo exacto de la alerta, si el asunto ya fue resuelto ante el consulado o si existe alguna restricción vigente para viajar a territorio estadounidense.

Tampoco hay una confirmación oficial pública por parte de autoridades de Estados Unidos sobre investigaciones, sanciones o medidas migratorias contra el mandatario duranguense.

La Silla Rota

El tema vuelve en medio de tensión política y operativos

La situación cobra relevancia porque ocurre en un contexto de atención nacional hacia Durango, tras diversos operativos federales realizados en el estado durante las últimas semanas, así como por las versiones difundidas en medios nacionales sobre posibles señalamientos contra actores políticos locales.

Villegas Villarreal ha rechazado públicamente esas versiones y ha insistido en que conserva su visa. Sin embargo, la nueva publicación vuelve a abrir el cuestionamiento sobre si el mandatario evita viajar a Estados Unidos por decisión propia, por estrategia política o por alguna situación todavía pendiente de aclarar.

Por ahora, el punto central sigue sin respuesta oficial: qué originó la “alerta amarilla” reconocida por el propio gobernador y cuál es el estado real de su situación migratoria ante Estados Unidos.