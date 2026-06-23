Gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoce ‘alerta amarilla’ en su visa de EU

En medio de versiones difundidas en medios nacionales sobre su situación migratoria y posibles investigaciones en Estados Unidos, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, salió a aclarar públicamente el estado de su visa y los señalamientos que han generado atención en los últimos días.

El mandatario estatal reconoció que existe un tema pendiente relacionado con su visa de Estados Unidos, luego de las versiones sobre una presunta suspensión del documento y señalamientos sobre posibles investigaciones por parte de agencias estadounidenses.

Cuestionado durante un evento público, negó que la visa le haya sido retirada y aseguró que incluso podría mostrarla en los próximos días para cerrar la polémica.

“A ver si en estos días me la traigo y se las enseño, porque si me la hubieran querido quitar…”, expresó ante medios de comunicación.

“Sí tengo visa”, afirma

Villegas Villarreal explicó que acudió directamente al consulado por un “detalle” relacionado con su documento migratorio. Según relató, durante ese proceso le retuvieron momentáneamente la visa, lo pasaron a un área para hacerle algunas preguntas y después se la devolvieron.

“Me agarraron mi visa, me pasaron a un cuartito para hacerme algunas preguntas y me dijeron: ‘Aquí está tu visa, no te la vamos a retirar’”, señaló.

El gobernador sostuvo que las autoridades consulares no le han informado que tenga prohibido ingresar a Estados Unidos, aunque reconoció que existe una situación que está siendo revisada.

“Yo diría: sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, declaró.

Busca resolver el tema con el consulado

De acuerdo con el mandatario, la situación podría estar relacionada con algún registro, coincidencia o señalamiento que debe aclararse ante las autoridades correspondientes.

Comparó el caso con personas que son detenidas de manera recurrente en aeropuertos por homonimias u otros registros administrativos, hasta que el asunto de fondo se resuelve.

“Me están ayudando a ver cuál es el fondo de ese detalle, a quitar ese detalle”, dijo al referirse a su comunicación con el Consulado de Estados Unidos en Monterrey.

Villegas afirmó que mantiene una buena relación con dicha representación consular y que está buscando aclarar el origen de la alerta.

No viaja a Estados Unidos desde 2024

El gobernador aseguró que en los últimos meses no ha tenido necesidad de viajar a Estados Unidos, e incluso ha señalado previamente que no realiza viajes a ese país desde 2024.

Reconoció que una eventual restricción migratoria podría generar complicaciones incluso para vuelos hacia otros países si la ruta cruza por espacio aéreo estadounidense.

Explicó que en viajes a destinos como China o España, una eventual restricción podría afectar el trayecto si el avión atraviesa espacio aéreo de Estados Unidos o requiere aterrizar de emergencia.

“No me han dicho que no pueda ingresar”, insistió.

Versiones sobre investigaciones y contexto nacional

Las declaraciones del gobernador se dan en medio de versiones difundidas en columnas y medios nacionales que apuntan a que podría estar siendo investigado por agencias de Estados Unidos, señalamientos que él mismo ha rechazado públicamente.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre dichas versiones.

Tema ocurre en medio de operativos federales en Durango

El caso también se desarrolla en un contexto de atención nacional hacia Durango, luego de diversos operativos encabezados por fuerzas federales en distintos puntos del estado durante las últimas semanas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y otras corporaciones han participado en acciones de seguridad, cateos y recorridos en zonas consideradas de interés para las autoridades, como parte del reforzamiento de la estrategia de vigilancia.

En ese escenario, las versiones sobre la situación migratoria del mandatario estatal han cobrado relevancia pública, aunque Villegas Villarreal reiteró que conserva su visa y que el asunto corresponde a una revisión que busca aclarar ante el consulado.

Hasta el momento, el gobernador no ha precisado cuál fue el motivo exacto de la alerta amarilla ni si existe un plazo para resolverla.