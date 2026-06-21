Durango

DESAPARECIDOS

Visibilizan rostros de personas desaparecidas durante marcha LGBT en Durango

La comunidad dio oportunidad a las madres buscadoras de formar parte del contingente y del bazar.

Visibilizan rostros de personas desaparecidas durante marcha LGBT en Durango

Visibilizan rostros de personas desaparecidas durante marcha LGBT en Durango

DENICE RAMÍREZ
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En la décimo quinta marcha de la comunidad LGBTQ+, realizada en Durango el pasado 20 de junio, además de recordar a las personas fallecidas por VIH, al contingente se unieron familias de personas desaparecidas, a quienes invitaron a formar parte de la exigencia de sus derechos humanos.

Las madres buscadoras utilizaron este espacio para visibilizar los rostros y las fichas de búsqueda de sus familiares, una acción indispensable para que más personas puedan identificarlos y aportar información que ayude a localizarlos.

Fueron principalmente integrantes del Colectivo Buscando Emilios quienes unieron sus voces con las de la comunidad LGBTQ+ de Durango, que, aunque enfrentan luchas distintas, también demandan empatía, solidaridad y respeto a sus derechos.

Las familias buscadoras llevaron pancartas, lonas, fichas de búsqueda y playeras con los rostros de sus seres queridos, incluso mostraron sus rostros como estampas de un álbum mundialista, entorno a la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en México.

Asimismo, recordaron a la sociedad que detrás de cada ficha de búsqueda existe una historia, una familia incompleta por la ausencia y la esperanza de un reencuentro.


Durante la marcha tuvieron la oportunidad de compartir sus testimonios y mensajes de solidaridad, hermanándose con quienes participaron a su lado.


El mensaje general es que las personas desaparecidas siempre merecen ser vistas, nombradas y buscadas por toda la sociedad, además de que las autoridades deben de dar una respuesta.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: desaparecidos Durango marcha LGBT personas, rostros, búsqueda, marcha

               

                
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