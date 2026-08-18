Visiones oníricas: el sueño convertido en foto por Eduardo Acevedo

La Sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa abrió sus puertas a “Visiones oníricas”, exposición fotográfica del artista duranguense Eduardo Acevedo que propone un recorrido por los territorios de la imaginación, la memoria y el inconsciente a través de una serie de imágenes construidas desde el universo de los sueños.

La muestra reúne fotografías protagonizadas por cuatro musas que aparecen en escenas marcadas por la introspección y la contemplación. Entre claroscuros, símbolos y atmósferas evocadoras, la obra se desplaza constantemente entre lo real y lo imaginado, planteando una reflexión sobre aquello que permanece oculto en la experiencia cotidiana y emerge durante el sueño.

Para dar forma a esta propuesta, Acevedo recurre a tratamientos monocromáticos en tonos sepia y magenta, así como a contrastes pronunciados que remiten al lenguaje visual del surrealismo. Las imágenes dialogan con referentes históricos de la fotografía como Man Ray y encuentran ecos en la estética de Daido Moriyama, construyendo un discurso visual donde la realidad aparece fragmentada y abierta a múltiples interpretaciones.

ENTRE LA MEMORIA Y EL INCONSCIENTE

Desde su planteamiento conceptual, “Visiones oníricas” entiende el sueño como un espacio simbólico en el que convergen recuerdos, anhelos, emociones y percepciones. Cada fotografía funciona como una ventana hacia ese territorio intangible donde la lógica se transforma y las experiencias adquieren nuevos significados.

“Los sueños representan un puente entre el consciente y el inconsciente, además de ser una fuente inagotable de ideas y posibilidades creativas”, expresó el artista durante la inauguración.

La exposición busca materializar imágenes y sensaciones surgidas del mundo onírico, invitando al espectador a establecer sus propias lecturas sobre la memoria, la identidad y la imaginación.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, la serie propone un diálogo abierto con quien observa, permitiendo que cada obra sea completada desde la experiencia personal.

UNA APUESTA CONTRA EL CONSUMISMO

Como parte de la propuesta artística, Acevedo incorporó marcos reutilizados y reciclados que fueron intervenidos mediante procesos de lijado y recorte. Más allá de una decisión estética, el gesto representa una postura crítica frente al consumismo y una búsqueda por alejarse de los estándares de la fotografía comercial.