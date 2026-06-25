Visita el rey Felipe por cuarta vez México, invitado por CSP

El rey Felipe VI de España visitará hoy México por cuarta ocasión, desde que asumió la Corona en junio de 2014, y sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Casa de Su Majestad el Rey, el encuentro bilateral fue programado a invitación de la Mandataria mexicana y se realizará en un contexto de acercamiento entre ambos países, luego del distanciamiento político que marcó la relación durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Don Felipe se reunirá el jueves 25 con la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la invitación cursada por la Presidenta, con la que mantendrá un encuentro bilateral en el Palacio Nacional de México. Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países", señaló la Casa Real.

AGENCIAS