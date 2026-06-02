Volcadura deja a mujer con lesiones graves; fue hospitalizada en el HG450

Una mujer resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente vial durante la madrugada de este lunes, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El ingreso de la paciente fue reportado alrededor de las 12:30 horas del 1 de junio de 2026. Se trata de Wendy Bretado Morales, de 33 años , con domicilio en el barrio de Loma Verde, quien presentó un traumatismo raquimedular derivado de una volcadura.

Tras recibir el aviso, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, de la Fiscalía General del Estado de Durango, acudió al nosocomio para verificar el reporte y entrevistarse con la afectada, quien permanecía en una de las camillas del área de atención médica.

La lesionada fue atendida por el personal médico en turno, mientras que del caso tomó conocimiento el coordinador de Ministerios Públicos Foráneos.

De acuerdo con la declaración de Wendy, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas cuando regresaba de una fiesta celebrada en el poblado Pino Suárez, acompañada de Samuel.

Ambos viajaban a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2003, color gris, con placas del estado de Oklahoma, circulando con dirección hacia el municipio de Guadalupe Victoria.

La mujer relató que al llegar a una curva ubicada a la altura del rancho Los Pinos, el conductor perdió el control de la unidad debido a la velocidad a la que se desplazaban , lo que provocó que la camioneta volcara fuera de la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del percance para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a la lesionada al Hospital 450, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.