Durango

CONTAMINACIÓN

Volvieron a ensuciar espacio recién limpiado cerca del CBTIS 89

Esto no solo genera un focos de infección, sino también y un mal aspecto del espacio público.

Volvieron a ensuciar espacio recién limpiado cerca del CBTIS 89

Volvieron a ensuciar espacio recién limpiado cerca del CBTIS 89

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Apenas se había limpiado el espacio para banqueta que estaba lleno de escombro y basura ubicado en la calle Independencia, en la colonia Francisco Villa, a un costado del CBTIS 89, y nuevamente se ensució.

Luego del reporte de la comunidad, personal de aseo urbano acudió a limpiar el espacio que delimita el cordón de la banqueta donde se había acumulado basura, escombro y hasta pedazos de muebles, pero no duró ni una semana limpio.

Y es que, nuevamente se colocó basura en el lugar, lo que deja en evidencia la falta de corresponsabilidad y la necesidad de empatía por parte de algunas personas ya que este tipo de acciones implican sanciones, pero sobre todo generan focos de infección y un mal aspecto del espacio público.

Escrito en: contaminación Durango CBTIS 89 basura espacio, nuevamente, banqueta, limpiado

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