Volvieron a ensuciar espacio recién limpiado cerca del CBTIS 89

Apenas se había limpiado el espacio para banqueta que estaba lleno de escombro y basura ubicado en la calle Independencia, en la colonia Francisco Villa, a un costado del CBTIS 89, y nuevamente se ensució.

Luego del reporte de la comunidad, personal de aseo urbano acudió a limpiar el espacio que delimita el cordón de la banqueta donde se había acumulado basura, escombro y hasta pedazos de muebles, pero no duró ni una semana limpio.

Y es que, nuevamente se colocó basura en el lugar, lo que deja en evidencia la falta de corresponsabilidad y la necesidad de empatía por parte de algunas personas ya que este tipo de acciones implican sanciones, pero sobre todo generan focos de infección y un mal aspecto del espacio público.