¿Vórtice polar sí llegará a México? Así podría afectar a Durango en próximas semanas

Con la llegada de los últimos meses del año, cada vez se desarrollan más sistemas meteorológicos enfocados en dejar a su paso un descenso de temperaturas en algunas zonas. En días recientes, el término de vórtice polar ha tomado relevancia debido a la posibilidad de que cause un frío extremo en ciertas regiones del país. ¿Sí llegará a México? Y sobre todo, ¿cómo afectaría a Durango?

En medio del inicio de la temporada de frentes fríos, y del actual paso del sistema número 4, así como la aproximación de una masa de aire frío, en días recientes el término de vórtice polar ha comenzado a sonar tanto en medios como en redes sociales, luego de que circulara información que indicaba que este sistema traería a México frío extremo con temperaturas negativas en varias zonas.

¿Qué es un vórtice polar?

El vórtice polar, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, es un fenómeno estacional regular. Se trata de un sistema de baja presión de gran dimensión y un remolino de vientos fríos que circula de oeste a este en niveles medios y altos de la atmósfera, y que se forma cada invierno en la zona de los polos.

La circulación de vientos ocurre por la interacción que tiene la Tierra en relación con su inclinación y el Sol, interactuando con corriente en chorro polar para tener un aire frío que avanza del polo norte hacia otras regiones.

Al sufrir de cambios en posición o dividirse, el vórtice polar desplaza el aire frío hacia el sur, lo que ocasiona a su vez un descenso en las temperaturas en algunas regiones.

¿Llegará a México? Y, ¿cuándo?

A pesar de que el vórtice polar se forma cada invierno, no existe garantía de que que este se extienda hacia México y deje a su paso frío extremo, pues este depende de factores como el calentamiento súbito estratosférico, que ocasiona cambios importantes en las temperaturas.

Por este motivo, será conforme avancen las semanas cuando se sabrá si el vórtice polar arribará a territorio nacional, por lo que no existe una fecha exacta en la que este sistema pudiera llegar a México.

¿Cómo afectaría a Durango?

Aunque aún no es seguro que el vórtice polar llegue a territorio nacional, en caso de que se aproxime a México los estados del norte serían los más afectados por bajas temperaturas, entre los meses de noviembre de 2026 y enero de 2027.

Entre estos estados se encuentra el estado de Durango, que podría resentir este sistema con temperaturas bajas que podrían pasar a ser extremas en algunas zonas como la sierra.

Sin embargo, únicamente se sabrá si estas condiciones llegarán a México, y específicamente a Durango, una vez que se observe el comportamiento del vórtice polar.